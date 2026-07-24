«112»: Россиянин спас тонущую девочку во время экскурсии в Турции

Туристка по имени Антонина рассказала, что они с друзьями отправились на экскурсию в Кемер и, как и другие туристы, решили зайти в горную реку для фотографий. Когда россиянин Данил выходил из воды, он поскользнулся. Пока его друзья смеялись над падением, он заметил под водой маленькую девочку, которую уносило сильное течение. Мужчина быстро вытащил ребенка и передал его людям на берегу.