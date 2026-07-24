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Водитель въехал в овощной бутик в Астане: врачи сообщили о состоянии школьницы

Врачи сообщили о состоянии 15-летней школьницы, пострадавшей после того, как легковой автомобиль въехал в овощной бутик в Астане. Девочку готовят к переводу из реанимации, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

15-летняя школьница, пострадавшая при въезде автомобиля в овощной бутик в Астане, остается в больнице. В управлении здравоохранения города рассказали о ее состоянии.

«Девочка находится в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Состояние стабильное. Ее готовят к переводу в профильное отделение», — сообщили в ведомстве.

К слову, после ДТП пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где ей, как сообщалось ранее, оказывают необходимую помощь.

Напомним, авария произошла накануне в Астане, когда 18-летний водитель Hyundai Accent въехал в овощной бутик. В момент происшествия школьница находилась внутри торгового павильона.