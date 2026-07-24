В Белгородской области за сутки 36 человек получили ранения при обстрелах ВСУ

За прошедшие сутки ВСУ 158 раз атаковали территорию Белгородской области. Ранения получили 36 человек, сообщил губернатор Александр Шуваев.
«Противник совершил тринадцать обстрелов с использованием артиллерии, авиации и реактивных систем залпового огня. Также десять раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА», — написал господин Шуваев в Telegram-канале.
Пострадавшие находились в Белгороде, Белгородском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах. Госпитализированы 13 человек, трое — в тяжелом состоянии.
Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.Читать дальше