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В Новосибирске судят реконструктора за попытку контрабанды деталей винтовок

Он упаковал часть экспонатов и отправил их транспортной компанией в Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Кировский районный суд Новосибирска 22 июля начал рассматривать уголовное дело известного реконструктора Евгения Ткаченко. Его обвиняют в незаконных действиях с деталями исторического оружия из коллекции, сообщает издание «Новая Сибирь».

В 2024 году Ткаченко упаковал часть экспонатов и отправил их транспортной компанией в Беларусь. Сотрудники ФСБ обнаружили посылку и изъяли всю коллекцию — два пулемета Максима, два автомата ППШ, 11 винтовок и карабинов Мосина и Маузера, три пистолета Макарова и Вальтер. В итоге в деле осталось 11 эпизодов незаконного оборота оружия и одна попытка контрабанды.

Силовиков заинтересовала не вся винтовка, а конкретная деталь — затвор. Эксперт ФСБ пришел к выводу, что после удаления элементов деактивации этот затвор можно использовать в боевом оружии, и этого оказалось достаточно для обвинения. Однако адвокат защиты Павел Дерягин с этим не согласен: независимый специалист раскритиковал выводы эксперта и указал на нарушения методики.

По словам защитника, эксперт исследовал предметы уже после того, как сам снял с них деактивацию абразивным инструментом, поэтому проверить их первоначальное состояние теперь невозможно. Адвокат настаивает, что оружие использовалось только в культурно-просветительских целях и выстрелить из него было нельзя. Суд отложил рассмотрение дела на сентябрь.

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