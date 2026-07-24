В Новосибирске судят реконструктора за попытку контрабанды деталей винтовок

По словам защитника, эксперт исследовал предметы уже после того, как сам снял с них деактивацию абразивным инструментом, поэтому проверить их первоначальное состояние теперь невозможно. Адвокат настаивает, что оружие использовалось только в культурно-просветительских целях и выстрелить из него было нельзя. Суд отложил рассмотрение дела на сентябрь.