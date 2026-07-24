В Твери загорелся логистический центр после атаки дронов ВСУ

В ночь на пятницу российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 571 украинский беспилотник самолетного типа. Как сообщили в Минобороны РФ, дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, акваториями Азовского и Черного морей.