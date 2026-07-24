СК завершил расследование дела иностранца, задушившего отца на юго-западе Москвы

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении иностранца, который задушил своего отца в квартире дома на улице Обручева в Москве. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета России.
— Завершено расследование уголовного дела в отношении иностранного гражданина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего), — рассказали в Telegram-канале СК.
В скором времени мужчина предстанет перед судом. На время следствия его заключили под стражу.
Сам инцидент произошел 11 мая. Тогда иностранец поссорился с отцом. Потерпевший отчитывал сына за то, что тот вовремя не сменил памперс маме, которая передвигается исключительно на коляске. Злоумышленник напал на отца и сломал ему гортань. После этого мужчина еще около суток чувствовал себя нормально, но впоследствии ему стало плохо. Его доставили в больницу, где он умер.