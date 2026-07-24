СК завершил расследование дела иностранца, задушившего отца на юго-западе Москвы

Сам инцидент произошел 11 мая. Тогда иностранец поссорился с отцом. Потерпевший отчитывал сына за то, что тот вовремя не сменил памперс маме, которая передвигается исключительно на коляске. Злоумышленник напал на отца и сломал ему гортань. После этого мужчина еще около суток чувствовал себя нормально, но впоследствии ему стало плохо. Его доставили в больницу, где он умер.