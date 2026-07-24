Омич отдал 25 тысяч рублей, чтобы сходить в кино с красоткой

Первой жертвой оказался 19-летний студент. В мессенджере он познакомился с девушкой по имени Алина, которая предложила сходить в кино. Для бронирования мест в VIP-зале она отправила ему ссылку. Студент перешел по ней и перевел 3350 рублей на указанный номер телефона. Однако на этом выдумки мошенницы не закончились. Она убедила молодого человека оплатить «дополнительное время» в кинотеатре еще за 4250 рублей и внести залог в 18 тысяч рублей, который якобы вернут после сеанса. Когда студент попытался вернуть первые 3350 рублей, «руководитель отдела поддержки» сообщил, что нужно перевести такую же сумму для оформления возврата. Только тогда омич понял, что его обманули. Общий ущерб составил 25 600 рублей.