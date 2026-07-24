В Башкирии директор школы ответил за травмы семиклассницы

Прокуратура района внесла директору учебной организации представление, по результатам рассмотрения которого учитель наказан в дисциплинарном порядке. Кроме того, по инициативе прокуратуры директор школы был привлечен к административной ответственности по статье «нарушение прав и свобод обучающихся образовательных организаций».