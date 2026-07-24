В Иркутске задержали мужчину за призывы к насилию в отношении полицейских

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Иркутской области обнаружили его сообщения и установили личность. Лингвистическая экспертиза подтвердила, что в текстах содержались призывы к противоправным действиям.
При опросе в отделе полиции мужчина признал вину, раскаялся и принес публичные извинения сотрудникам органов внутренних дел. Ему разъяснили, что размещение подобных материалов в интернете влечёт ответственность — вплоть до уголовной.
Ранее сообщалось, что в Иркутском районе 69-летнего мужчину обвиняют в реабилитации нацизма и преступлениях экстремистской направленности. По версии следствия, в 2025 году мужчина переслал в публичный канал в интернете видеозаписи, под которыми напечатал и разместил текстовые комментарии экстремистского содержания.