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В Иркутске задержали мужчину за призывы к насилию в отношении полицейских

IrkutskMedia, 24 июля. В Иркутске 31-летнего мужчину задержали за публичные призывы к насилию в отношении сотрудников полиции, размещённые в мессенджере. Его привлекли к административной ответственности, суд назначил ему наказание — 70 часов обязательных работ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Иркутской области обнаружили его сообщения и установили личность. Лингвистическая экспертиза подтвердила, что в текстах содержались призывы к противоправным действиям.

При опросе в отделе полиции мужчина признал вину, раскаялся и принес публичные извинения сотрудникам органов внутренних дел. Ему разъяснили, что размещение подобных материалов в интернете влечёт ответственность — вплоть до уголовной.

Ранее сообщалось, что в Иркутском районе 69-летнего мужчину обвиняют в реабилитации нацизма и преступлениях экстремистской направленности. По версии следствия, в 2025 году мужчина переслал в публичный канал в интернете видеозаписи, под которыми напечатал и разместил текстовые комментарии экстремистского содержания.