В Иркутске задержали мужчину за призывы к насилию в отношении полицейских

Ранее сообщалось, что в Иркутском районе 69-летнего мужчину обвиняют в реабилитации нацизма и преступлениях экстремистской направленности. По версии следствия, в 2025 году мужчина переслал в публичный канал в интернете видеозаписи, под которыми напечатал и разместил текстовые комментарии экстремистского содержания.