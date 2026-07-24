Новосибирский суд отправил под домашний арест экс-министра Гончарова

Аналогичное решение принято в отношении начальника отдела мониторинга потребительского рынка управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг регионального Минпромторга Юрия Воробьева. Ранее суд также смягчил меру пресечения бывшему начальнику управления экономики и финансов министерства Наталье Зыряновой, отправив ее под домашний арест. Однако руководителей ООО «Росэкспресс» Фемида оставила под стражей Дмитрий Смирнов и Дмитрий Каледа остаются под стражей.