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Ракетную опасность объявили сразу в пяти регионах России

Ракетную опасность объявили в Тамбовской, Липецкой, Брянской, Орловской и Курской областях. Предупреждения распространили региональные власти и службы МЧС в официальных каналах на платформе MAX.

Источник: Life.ru

Жителей призвали сохранять спокойствие и как можно быстрее перейти в безопасное место. Находящимся в домах рекомендовали укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.

О введении режима опасности также сообщили власти Липецкой и Брянской областей, а также региональные службы РСЧС. Населению рекомендовали следить за официальными оповещениями.

Ранее ракетную опасность объявили в Чувашии, Татарстане, Ульяновской, Пензенской и Самарской областях. Региональные власти призвали жителей соблюдать меры безопасности и действовать так же, как при угрозе атаки беспилотников.

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