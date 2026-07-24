Жительница Самары перевела мошенникам 3 млн рублей

После перевода средств она связалась с банком, чтобы уточнить информацию, и там ей подтвердили, что деньги на «безопасный» счет не поступили. Сотрудники банка объяснили, что она стала жертвой обмана и девушка сразу же обратилась в полицию. По факту мошенничества завели уголовное дело.