Суд на Урале отменил оправдательный приговор по делу о заказном убийстве

Следствие полагало, что обвиняемая из-за разногласий с бывшим сожителем по поводу встреч с общим ребенком наняла исполнителя убийства и пообещала вознаграждение в 276,9 тыс. руб. О готовящемся преступлении «киллер» сообщил потенциальной жертве, который обратился в правоохранительные органы. Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей по ходатайству подсудимой. Присяжные пришли к выводу об отсутствии события преступления и оправдали ее.