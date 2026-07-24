Пропал один из адвокатов по делу об убийстве экс-мэра Самары Тархова

Выяснилось, что в суд не явилась адвокат Киселевой. Это стало неожиданностью и для самой подсудимой. Она сказала, что не знает, где ее защитница. На связь та не выходит. Почему адвокат так и не пришла в суд, осталось загадкой. После двухчасового перерыва судья решила перенести заседание на 28 июля.