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Ближайшие заправки к пострадавшему от БПЛА складу остановили работу

Это связано с пожаром.

Заправки в Новосаратовке, расположенные рядом со складом Wildberries, приостановили свою работу из-за пожара, сообщает издание 47news. Операторы, в частности, подтвердили это на одной из заправок.

Напомним, ночью и утром в пятницу, 24 июля, Петербург и Ленобласть подверглись массированным атакам украинских беспилотников. В небе над регионом сбили 59 БПЛА. Но не обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры.

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