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Бастрыкин: все пострадавшие при атаке на колледж в ЛНР признаны потерпевшими

Трагедия в Старобельске, в результате которой погиб 21 студент колледжа, произошла в ночь на 22 мая.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС сообщил, что все пострадавшие в результате атаки на колледж в Старобельске, а также родственники погибших признаны потерпевшими по уголовному делу о теракте.

Трагедия в Старобельске произошла в ночь на 22 мая. Тогда боевики ВСУ нанесли удар по зданиям общежития и учебного корпуса колледжа. На момент атаки в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. В результате обстрела здание общежития частично обрушилось, погиб 21 студент, не менее 60 человек получили ранения различной степени тяжести.

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