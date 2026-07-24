Бастрыкин: все пострадавшие при атаке на колледж в ЛНР признаны потерпевшими

Трагедия в Старобельске произошла в ночь на 22 мая. Тогда боевики ВСУ нанесли удар по зданиям общежития и учебного корпуса колледжа. На момент атаки в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. В результате обстрела здание общежития частично обрушилось, погиб 21 студент, не менее 60 человек получили ранения различной степени тяжести.