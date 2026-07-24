Москвичка украла золотое кольцо у посетительницы фитнес-клуба в Южном Бутове

— Потерпевшая, находясь в фитнес-клубе на Бунинской Аллее, во время занятий на одном из тренажеров сняла кольцо с пальца и, положив его на балку спортинвентаря, забыла забрать после тренировки. Когда девушка обнаружила пропажу, украшения на месте не было. Материальный ущерб составил более 53 тысяч рублей, — рассказали на сайте ведомства.