В Южноуральске пьяного водителя отправили в колонию строгого режима. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.
Южноуральский городской суд вынес приговор 51-летнему местному жителю, который вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Преступление было совершено 23 февраля 2026 года. Мужчина управлял автомобилем, будучи пьяным, при этом ранее он уже был судим за аналогичное деяние и освободился из колонии условно-досрочно.
Суд с учётом позиции прокуратуры приговорил его к 1 году лишения свободы в колонии строгого режима с запретом на управление транспортом на 5 лет. Кроме того, автомобиль «Митсубиси Лансер», находившийся в совместной собственности супругов, конфискован в пользу государства.