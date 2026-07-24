В Южноуральске пьяного водителя отправили в колонию строгого режима

Южноуральский городской суд вынес приговор 51-летнему местному жителю, который вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Преступление было совершено 23 февраля 2026 года. Мужчина управлял автомобилем, будучи пьяным, при этом ранее он уже был судим за аналогичное деяние и освободился из колонии условно-досрочно.