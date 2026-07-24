Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Южноуральске пьяного водителя отправили в колонию строгого режима

Суд приговорил его к году лишения свободы с конфискацией автомобиля супругов.

Источник: прокуратура Челябинской области

В Южноуральске пьяного водителя отправили в колонию строгого режима. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Южноуральский городской суд вынес приговор 51-летнему местному жителю, который вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Преступление было совершено 23 февраля 2026 года. Мужчина управлял автомобилем, будучи пьяным, при этом ранее он уже был судим за аналогичное деяние и освободился из колонии условно-досрочно.

Суд с учётом позиции прокуратуры приговорил его к 1 году лишения свободы в колонии строгого режима с запретом на управление транспортом на 5 лет. Кроме того, автомобиль «Митсубиси Лансер», находившийся в совместной собственности супругов, конфискован в пользу государства.