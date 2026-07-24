В Иркутске арестовали организаторов проституции с участием подростков

Как сообщают пресс-службы полиции, Следкома и прокуратуры Иркутской области, всего по делу проходят 11 человек — это жители региона в возрасте от 22 до 45 лет. Как установили следователи, группа действовала с марта 2019 года по июль 2026-го. За это время участники создали целую сеть нелегальных структур, через которые оказывались интимные услуги. Внутри схемы были четко распределены роли. Одни отвечали за администрирование, другие за перевозку девушек, третьи выполняли силовые функции.
Следствие считает, что руководители группы не только контролировали работу, но и распределяли доходы, полученные незаконным путем. Также они занимались поиском новых «точек», втягивали их в свою систему и, по версии правоохранителей, устраняли конкурентов. Также участники собирали деньги с руководителей подобных заведений.
Преступную деятельность выявили сотрудники полиции и ФСБ. В ходе операции были задержаны два предполагаемых лидера и девять активных участников. Один из руководителей попытался скрыться и уехать в Монголию, но был задержан по дороге. Во время обысков по местам жительства фигурантов силовики изъяли деньги, оружие, боеприпасы и наркотические вещества, а также другие предметы, имеющие значение для расследования.
Кировский районный суд Иркутска с 16 по 18 июля избрал меры пресечения семи фигурантам. Шесть из них отправлены под стражу, один под домашний арест. Еще четырем обвиняемым меры пресечения избрал Октябрьский районный суд, так, трое заключены в СИЗО, одному назначен домашний арест. Сейчас обвиняемые обжалуют решения судов в апелляционной инстанции. Следственные действия продолжаются.