В Иркутске арестовали организаторов проституции с участием подростков

Как сообщают пресс-службы полиции, Следкома и прокуратуры Иркутской области, всего по делу проходят 11 человек — это жители региона в возрасте от 22 до 45 лет. Как установили следователи, группа действовала с марта 2019 года по июль 2026-го. За это время участники создали целую сеть нелегальных структур, через которые оказывались интимные услуги. Внутри схемы были четко распределены роли. Одни отвечали за администрирование, другие за перевозку девушек, третьи выполняли силовые функции.