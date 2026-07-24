Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Екатеринбурге

Смертельное ДТП произошло 24 июля на улице Крауля в Екатеринбурге. По предварительным данным Госавтоинспекции Свердловской области, водитель мотоцикла сбил пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте.
От полученных травм пешеход скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Личность погибшего устанавливается. Водитель мотоцикла с травмами доставлен в медицинское учреждение.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Они опрашивают очевидцев и устанавливают обстоятельства аварии. По факту ДТП проводится расследование.