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Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Екатеринбурге

Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте и погиб до приезда скорой помощи.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

Смертельное ДТП произошло 24 июля на улице Крауля в Екатеринбурге. По предварительным данным Госавтоинспекции Свердловской области, водитель мотоцикла сбил пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте.

От полученных травм пешеход скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Личность погибшего устанавливается. Водитель мотоцикла с травмами доставлен в медицинское учреждение.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Они опрашивают очевидцев и устанавливают обстоятельства аварии. По факту ДТП проводится расследование.