В Белгороде беспилотник взорвался на светофоре, есть пострадавший

Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал Белгород, детонировав на перекрестке в районе светофора. В этот момент на запрещающий сигнал ожидали проезда автомобили, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.
В результате взрыва боевой части БПЛА тяжелые ранения получил мужчина, находившийся в одной из машин. Пострадавший экстренно госпитализирован во вторую городскую больницу. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и проникающее осколочное ранение головы, состояние пациента оценивается как тяжелое.
Осколками также поврежден фасад расположенного рядом здания и еще один автомобиль, за рулем которого находилась женщина, — она не пострадала. На месте ЧП работают оперативные службы.
Градоначальник также привел обновленную сводку по последствиям ударов ВСУ по Белгороду за прошедшие сутки: ранения получили 22 человека, семеро из них находятся в больницах (один — в крайне тяжелом состоянии). Повреждены 43 автомобиля, шесть многоквартирных и один частный дом, а также восемь социальных и коммерческих объектов.