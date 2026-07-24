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В Белгороде беспилотник взорвался на светофоре, есть пострадавший

Украинский БПЛА атаковал Белгород, детонировав на перекрестке у светофора. В результате взрыва тяжелое ранение получил водитель одной из машин, также повреждены фасад здания и еще один автомобиль. Мэр города привел обновленную сводку по последствиям ударов ВСУ за прошедшие сутки.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал Белгород, детонировав на перекрестке в районе светофора. В этот момент на запрещающий сигнал ожидали проезда автомобили, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

В результате взрыва боевой части БПЛА тяжелые ранения получил мужчина, находившийся в одной из машин. Пострадавший экстренно госпитализирован во вторую городскую больницу. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и проникающее осколочное ранение головы, состояние пациента оценивается как тяжелое.

Осколками также поврежден фасад расположенного рядом здания и еще один автомобиль, за рулем которого находилась женщина, — она не пострадала. На месте ЧП работают оперативные службы.

Градоначальник также привел обновленную сводку по последствиям ударов ВСУ по Белгороду за прошедшие сутки: ранения получили 22 человека, семеро из них находятся в больницах (один — в крайне тяжелом состоянии). Повреждены 43 автомобиля, шесть многоквартирных и один частный дом, а также восемь социальных и коммерческих объектов.

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