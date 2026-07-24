В Белгороде беспилотник взорвался на светофоре, есть пострадавший

Градоначальник также привел обновленную сводку по последствиям ударов ВСУ по Белгороду за прошедшие сутки: ранения получили 22 человека, семеро из них находятся в больницах (один — в крайне тяжелом состоянии). Повреждены 43 автомобиля, шесть многоквартирных и один частный дом, а также восемь социальных и коммерческих объектов.