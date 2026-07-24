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Восемь лет колонии получил волгоградец за смерть сожителя матери

Суд вынес приговор жителю Волгограда, который до смерти забил мужчину своей матери во время пьяной ссоры.

Источник: Комсомольская правда

Восемь лет строгого режима назначил суд жителю Волгограда за убийство сожителя своей матери. Трагедия произошла вечером 31 мая 2025 года в Краснооктябрьском районе, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком.

Осужденный пришел в дом к матери пьяным. Между ним и ее сожителем вспыхнула ссора. В ходе конфликта мужчина нанес оппоненту несколько ударов по голове и лицу, от которых тот падал и бился о твердые предметы. Также выяснили, что фигурант намеренно ронял потерпевшего на пол. Врачи почти месяц боролись за жизнь пострадавшего, но спасти его не смогли. Мужчина скончался от черепно-мозговой травмы и кровоизлияния в мозг.

Суд признал волгоградца виновным. Отбывать срок он отправится в колонию строгого режима.