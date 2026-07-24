Восемь лет колонии получил волгоградец за смерть сожителя матери

Осужденный пришел в дом к матери пьяным. Между ним и ее сожителем вспыхнула ссора. В ходе конфликта мужчина нанес оппоненту несколько ударов по голове и лицу, от которых тот падал и бился о твердые предметы. Также выяснили, что фигурант намеренно ронял потерпевшего на пол. Врачи почти месяц боролись за жизнь пострадавшего, но спасти его не смогли. Мужчина скончался от черепно-мозговой травмы и кровоизлияния в мозг.