В Белоруссии опрокинулся автомобиль с военными, есть погибшие

Отмечается, что сегодня утром на 12-м километре автодороги Осиповичи — Барановичи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузопассажирского военного автомобиля. «По предварительной информации, водитель во время движения по главной дороге при повороте потерял управление транспортным средством. По инерции произошло опрокидывание автомобиля в кювет», — говорится в сообщении.