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В Белоруссии опрокинулся автомобиль с военными, есть погибшие

МИНСК, 25 июл — РИА Новости. Автомобиль с военнослужащими опрокинулся в Белоруссии, погибли двое, 14 пострадавших попали в больницу, сообщила пресс-служба следственного комитета (СК) республики.

Источник: © РИА Новости

«Следователи работают на месте опрокидывания автомобиля с военнослужащими. Возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК.

Отмечается, что сегодня утром на 12-м километре автодороги Осиповичи — Барановичи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузопассажирского военного автомобиля. «По предварительной информации, водитель во время движения по главной дороге при повороте потерял управление транспортным средством. По инерции произошло опрокидывание автомобиля в кювет», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что погибли два человека. «Еще 14 пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что «прямо сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа областного управления, следователи-криминалисты и следователи главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета». Проводится комплексный осмотр объектов и территории с участием специалистов Госкомитета судебных экспертиз и инспекторов ГАИ. Детально фиксируется следовая картина аварии. Координацию действий на месте осуществляет заместитель начальника управления СК по Могилевской области Виталий Шлеханов.

В сообщении говорится, что Осиповичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о нарушении правил вождения или эксплуатации транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

Министерство обороны подтвердило факт происшествия. «Министерством обороны начата проверка в связи с дорожно-транспортным происшествием, в результате которого произошло опрокидывание автомобиля, где двое военнослужащих получили травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что погибли младший сержант контрактной службы и рядовой срочной службы. «Пострадавшим в ДТП в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что обстоятельства выясняются комиссией министерства обороны совместно со Следственным комитетом и министерством внутренних дел. Ход проверки находится на личном контроле министра обороны Белоруссии. Военное ведомство выразило соболезнования родным и близким погибших военнослужащих. «Должностные лица находятся на связи с родственниками. Семьям погибших будет оказана всесторонняя помощь», — говорится в сообщении.

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