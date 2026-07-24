В Белоруссии опрокинулся автомобиль с военными, есть погибшие

«Следователи работают на месте опрокидывания автомобиля с военнослужащими. Возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК.
Отмечается, что сегодня утром на 12-м километре автодороги Осиповичи — Барановичи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузопассажирского военного автомобиля. «По предварительной информации, водитель во время движения по главной дороге при повороте потерял управление транспортным средством. По инерции произошло опрокидывание автомобиля в кювет», — говорится в сообщении.
Там отмечается, что погибли два человека. «Еще 14 пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести», — говорится в сообщении.
В сообщении подчеркивается, что «прямо сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа областного управления, следователи-криминалисты и следователи главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета». Проводится комплексный осмотр объектов и территории с участием специалистов Госкомитета судебных экспертиз и инспекторов ГАИ. Детально фиксируется следовая картина аварии. Координацию действий на месте осуществляет заместитель начальника управления СК по Могилевской области Виталий Шлеханов.
В сообщении говорится, что Осиповичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о нарушении правил вождения или эксплуатации транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.
Министерство обороны подтвердило факт происшествия. «Министерством обороны начата проверка в связи с дорожно-транспортным происшествием, в результате которого произошло опрокидывание автомобиля, где двое военнослужащих получили травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что погибли младший сержант контрактной службы и рядовой срочной службы. «Пострадавшим в ДТП в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что обстоятельства выясняются комиссией министерства обороны совместно со Следственным комитетом и министерством внутренних дел. Ход проверки находится на личном контроле министра обороны Белоруссии. Военное ведомство выразило соболезнования родным и близким погибших военнослужащих. «Должностные лица находятся на связи с родственниками. Семьям погибших будет оказана всесторонняя помощь», — говорится в сообщении.