Бывшая сотрудница мэрии Волжского заплатила 1,5 млн за детские путевки

Суд признал экс-чиновницу виновной в злоупотреблении должностными полномочиями. Выяснилось, что она раздала 87 льготных путевок на отдых тем, кому они не полагались. Путевки предназначались для безнадзорных детей, но женщина передала их посторонним людям.