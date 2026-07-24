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В Краснодаре за распространение видео атаки БПЛА задержали девушку

Сотрудники полиции Краснодарского края установили личность девушки, разместившей в Сети видеоматериалы, содержащие запрещенную к распространению информацию.

Источник: "Российская газета"

Как уточнили в пресс‑службе ГУ МВД России по региону, речь идет о кадрах, демонстрирующих последствия применения дронов на территории Краснодара.

Автором публикации оказалась 19‑летняя жительница краевой столицы. Размещенные ею материалы попадают под действующий в регионе запрет: он распространяется на съемку и публикацию сведений о работе средств противовоздушной обороны, последствиях использования беспилотников, а также о расположении воинских подразделений.

Собранные по данному факту материалы переданы в администрацию Краснодарского края — они будут рассмотрены в установленном порядке.

Напомним, что атака БПЛА на склад Wildberries пришлась на ранее утро 22 июля. Крупный логистический комплекс оказался охвачен огнем — над ним поднялся густой столб дыма. Четверо пострадавших были экстренно госпитализированы, однако спасти одного из них не удалось: работница компании скончалась в тот же день в больнице.

В результате происшествия повреждения получили 16 зданий: среди них — 10 частных домов и 6 многоквартирных жилых домов.

На территории Прикубанского и Карасунского округов Краснодара введен режим чрезвычайной ситуации. Профильные специалисты проводят оценку нанесенного ущерба и оказывают необходимую помощь жителям.

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