СК раскрыл подробности смертельного ДТП с военнослужащими

В аварию попал грузопассажирский военный автомобиль МАЗ.
«По предварительной информации, водитель во время движения по главной дороге при повороте потерял управление транспортным средством. По инерции произошло опрокидывание автомобиля в кювет», — пояснили в следственном ведомстве.
Помимо двух погибших есть еще 14 пострадавших, которые госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
«Прямо сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа областного управления и следователи главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета. Проводится комплексный осмотр объектов и территории с участием специалистов ГКСЭ и инспекторов ГАИ. Детально фиксируется следовая картина аварии», — заверили в СК.
На место выехал замначальника Управления Следственного комитета по Могилевской области Виталий Шлеханов.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 464 (нарушение правил вождения или эксплуатации транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) УК.
Ранее Минобороны сообщило, что в этой автомобильной аварии погибли сержант-контрактник Шабуневич А. В. и рядовой-срочник Киба К. А. Военное ведомство выразило соболезнования родным и близким погибших.