Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве женщина украла со стеллажа в магазине бутылку с алкоголем и скрылась

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали женщину, которая взяла бутылку с алкоголем со стеллажа в магазине в Москве и выбежала на улицу, не оплатив товар. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Нагатино-Садовники на улице Академика Миллионщикова задержали подозреваемую», — говорится в сообщении в «Максе».

В ГУ МВД рассказали, что в полицию обратился представитель торговой организации. Он сообщил, что неизвестная женщина открыто похитила алкогольную продукцию со стеллажа в магазине на Нагатинской улице и скрылась. Материальный ущерб составил 745 рублей. «Подозреваемая, взяв бутылку с алкоголем со стеллажа, выбежала на улицу, не оплатив товар. Работники магазина пытались ее задержать, однако злоумышленнице удалось скрыться», — уточнили в главке.

Возбуждено уголовное дело статье о грабеже. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.