В Москве женщина украла со стеллажа в магазине бутылку с алкоголем и скрылась

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Нагатино-Садовники на улице Академика Миллионщикова задержали подозреваемую», — говорится в сообщении в «Максе».
В ГУ МВД рассказали, что в полицию обратился представитель торговой организации. Он сообщил, что неизвестная женщина открыто похитила алкогольную продукцию со стеллажа в магазине на Нагатинской улице и скрылась. Материальный ущерб составил 745 рублей. «Подозреваемая, взяв бутылку с алкоголем со стеллажа, выбежала на улицу, не оплатив товар. Работники магазина пытались ее задержать, однако злоумышленнице удалось скрыться», — уточнили в главке.
Возбуждено уголовное дело статье о грабеже. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.