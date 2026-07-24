С осужденной экс-чиновницы в Волжском взыскали 1,5 млн рублей по делу о льготных путевках

В Волжском, напомним, в 2024 году по этой статье были осуждены две бывшие сотрудницы администрации, которые работали заместителями начальника управления образования Волжского, — Вера Гребенникова и Диана Болганова. Их приговорили к штрафам в 60 и 70 тысяч рублей, а также лишили права в течение 2 лет занимать определенные должности. Экс-чиновниц признали виновными в том, что они представляли льготные путевки в санаториях региона и Краснодарского края не безнадзорным детям, а детям чиновников. По этому скандальному делу администрацию обязали вернуть более 5 миллионов рублей, которые были предназначены для отдыха детей-льготников.