Бастрыкин запросил доклад о гибели ребёнка в омской заброшке

В центральный аппарат Следственного комитета России будет направлен доклад о расследовании уголовного дела, возбуждённого по факту гибели ребёнка в Омской области. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Виталию Батищеву представить отчёт о ходе расследования и выясненных обстоятельствах.