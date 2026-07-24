Бастрыкин запросил доклад о гибели ребёнка в омской заброшке

В центральный аппарат Следственного комитета России будет направлен доклад о расследовании уголовного дела, возбуждённого по факту гибели ребёнка в Омской области. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Виталию Батищеву представить отчёт о ходе расследования и выясненных обстоятельствах.
Напомним, трагедия произошла 23 июля 2026 года на улице Соцгородок. На 13-летнего мальчика обрушилась часть кирпичной стены заброшенного административного строения. Школьник скончался на месте происшествия.