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Бастрыкин запросил доклад о гибели ребёнка в омской заброшке

Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Источник: СУ СК России по Омской области

В центральный аппарат Следственного комитета России будет направлен доклад о расследовании уголовного дела, возбуждённого по факту гибели ребёнка в Омской области. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Виталию Батищеву представить отчёт о ходе расследования и выясненных обстоятельствах.

Напомним, трагедия произошла 23 июля 2026 года на улице Соцгородок. На 13-летнего мальчика обрушилась часть кирпичной стены заброшенного административного строения. Школьник скончался на месте происшествия.