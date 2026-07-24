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Под Черняховском из-за ДТП частично заблокирован проезд в направлении Нестерова

Движение регулируется сотрудниками Госавтоинспекции.

В Черняховском районе из-за ДТП затруднен проезд по федеральной трассе. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«24 июля 2026 года на 80-м километре автодороги “Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой” (Черняховский район) произошло ДТП. Пострадавших нет. В настоящий момент одна полоса движения открыта. Проезд транспортных средств регулируется сотрудниками Госавтоинспекции. На месте продолжают работать инспекторы Госавтоинспекции», — говорится в сообщении.

По данным очевидца, столкнулись две фуры. Информация уточняется.

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