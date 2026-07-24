Единственный подросток, выживший в ДТП в Зеленодольске, получил ожоги 30% тела

По предварительной информации, погибшие и пострадавший — жители Республики Марий Эл в возрасте 15−16 лет.
Авария произошла ночью 24 июля на улице Волжской. Автомобиль столкнулся с деревом, после чего произошло возгорание салона.
Для ликвидации последствий происшествия привлекались 24 человека и 10 единиц техники от РСЧС, а также девять сотрудников и три единицы техники МЧС России.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше