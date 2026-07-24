В Прикамье полицейские спасли бабушку, внучку и их собаку в зоне паводка

В этот момент заметили, что во дворе на цепи тонет собака. Девочка умоляла спасти питомца. Полицейский и спасатель отцепили пса и затащили его в лодку, а затем эвакуировали бабушку и внучку. На берегу девочка взяла телефон Вадима Бадьина и позвонила маме и сообщила, что все живы.