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В Прикамье полицейские спасли бабушку, внучку и их собаку в зоне паводка

С 18 июля в округе действует режим ЧС.

Полицейские спасли бабушку, внучку и их собаку из затопленного дома в селе Мостовая в Октябрьком округе, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

18 июля в Октябрьском округе из-за сильных ливней ввели режим ЧС. Врио начальника отдела полиции майор Вадим Бадьин выехал в населённые пункты, чтобы оценить обстановку в зоне подтопления. Вскоре поступил сигнал о том, что в селе Мостовая в затопленном доме остались женщина и девочка, которые не могли выбраться.

К месту выехали Бадьин, старший следователь Игорь Столбов и спасатель. Вода поднялась до окон и продолжала прибывать. Следователь остался на берегу и крикнул женщине с ребёнком, чтобы они забрались на крышу. Бадьин со спасателем подплыли к дому на надувной лодке и бросили им жилеты.

В этот момент заметили, что во дворе на цепи тонет собака. Девочка умоляла спасти питомца. Полицейский и спасатель отцепили пса и затащили его в лодку, а затем эвакуировали бабушку и внучку. На берегу девочка взяла телефон Вадима Бадьина и позвонила маме и сообщила, что все живы.

Полицейские и спасатели продолжают работу в зоне подтопления.

Ранее сайт perm.aif.ru писал, что в Пермском крае больше нет подтопленных территорий.

Напомним, в этом же селе полицейский с местным жителем спасли мужчину.