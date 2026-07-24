СК расследует гибель военных в жестком ДТП с МАЗ под Осиповичами

В Осиповичском районе в жестком ДТП погибли двое военнослужащих, сообщили в Следственном комитете.
Жесткая авария произошла утром 24 июля на 12-м километре автодороги направлением Осиповичи — Барановичи. В СК рассказали, что в ДТП попал грузопассажирский военный МАЗ. Предварительно установлено, что, совершая поворот с главной дороги, водитель грузовика потерял управление. В итоге МАЗ по инерции отправился в кювет, где произошло опрокидывание.
На месте аварии погибли двое военнослужащих. Еще 14 пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
За нарушение правил вождения или эксплуатации транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц возбуждено уголовное дело (ч.3 ст. 464 Уголовного кодекса Беларуси).
На месте работают следователи, судмедэксперты, сотрудники ГАИ. Идет следствие.
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