В Краснодаре возбудили дело после нападения буйного курьера на консьержа дома

Поводом для начала разбирательств послужило видео, которое появилось в нескольких пабликах региона. Конфликт возник, когда пожилая женщина-консьерж попыталась уточнить у доставщика номер квартиры, куда он направлялся. Тот не смог ей ответить на вопрос и зашел в лифт.