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В Краснодаре возбудили дело после нападения буйного курьера на консьержа дома

После нападения курьера на консьержа в одном из жилых комплексов Краснодара возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по краю.

Источник: Российская газета

Поводом для начала разбирательств послужило видео, которое появилось в нескольких пабликах региона. Конфликт возник, когда пожилая женщина-консьерж попыталась уточнить у доставщика номер квартиры, куда он направлялся. Тот не смог ей ответить на вопрос и зашел в лифт.

Женщина попыталась остановить мужчину, однако курьер толкнул ее, и она сильно ударилась о стену и упала. После случившегося пострадавшей понадобилась помощь врачей.

Краснодарские следователи уже возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Сейчас устанавливаются все детали случившегося, выясняется личность и местонахождение нападавшего мужчины.

Ход расследования взят на контроль руководителем краевого следственного управления СКР Андрей Маслов.

СК