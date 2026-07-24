В Краснодаре возбудили дело после нападения буйного курьера на консьержа дома

Поводом для начала разбирательств послужило видео, которое появилось в нескольких пабликах региона. Конфликт возник, когда пожилая женщина-консьерж попыталась уточнить у доставщика номер квартиры, куда он направлялся. Тот не смог ей ответить на вопрос и зашел в лифт.
Женщина попыталась остановить мужчину, однако курьер толкнул ее, и она сильно ударилась о стену и упала. После случившегося пострадавшей понадобилась помощь врачей.
Краснодарские следователи уже возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Сейчас устанавливаются все детали случившегося, выясняется личность и местонахождение нападавшего мужчины.
Ход расследования взят на контроль руководителем краевого следственного управления СКР Андрей Маслов.