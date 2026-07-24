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Военный грузовик опрокинулся в Белоруссии, есть погибшие

На трассе Осиповичи — Барановичи в Белоруссии опрокинулся военный МАЗ. Двое человек погибли, 14 ранены. СК республики возбудил уголовное дело по факту нарушения правил вождения.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Могилевской области Белоруссии произошло ДТП с участием грузопассажирского военного автомобиля МАЗ, в результате которого погибли два человека и 14 получили ранения. По факту трагедии возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете республики.

Авария произошла утром на 12-м километре автодороги «Осиповичи — Барановичи». По предварительной информации СК, водитель МАЗа при совершении поворота на главной дороге не справился с управлением. В результате потерявшее контроль транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.

Двое находившихся в машине человек погибли на месте. Еще 14 пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести.

Осиповичский районный отдел СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 464 УК Республики Беларусь (нарушение правил вождения или эксплуатации машины, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа областного управления, криминалисты и специалисты центрального аппарата ведомства, которые совместно с экспертами ГКСЭ и сотрудниками ГАИ фиксируют следовую картину аварии. Координацию действий осуществляет замначальника УСК по Могилевской области Виталий Шлеханов.

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