Майнер из Режа осужден за ущерб РЖД на 5,5 млн рублей

Суд установил, что бизнесмен арендовал помещения у «Трансэнерго» (филиала ОАО «РЖД») и установил там майнинговую ферму из 79 ASIC-майнеров. Для работы оборудования была организована система промышленной вентиляции, а общая потребляемая мощность достигала 279 кВт. Для снижения затрат он внедрил в счетчики устройство дистанционного управления, позволявшее через смартфон занижать показания без остановки работы фермы.