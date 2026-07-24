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Майнер из Режа осужден за ущерб РЖД на 5,5 млн рублей

Городской суд Режа признал владельца майнинговой фермы, предпринимателя Гигика Гурджаняна, виновным в причинении РЖД имущественного ущерба в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). Размер ущерба превысил 8,5 млн руб., но исковые требования РЖД составили 5,5 млн руб.

Источник: Коммерсантъ

Суд установил, что бизнесмен арендовал помещения у «Трансэнерго» (филиала ОАО «РЖД») и установил там майнинговую ферму из 79 ASIC-майнеров. Для работы оборудования была организована система промышленной вентиляции, а общая потребляемая мощность достигала 279 кВт. Для снижения затрат он внедрил в счетчики устройство дистанционного управления, позволявшее через смартфон занижать показания без остановки работы фермы.

Суд назначил Гурджаняну наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период. Подсудимый признал вину в незаконном потреблении электроэнергии при промышленной добыче криптовалюты и сотрудничал со следствием.

Имущественный иск РЖД удовлетворен частично: с учетом ранее выплаченных 800 тыс. руб. осужденный обязан возместить компании еще 4,77 млн руб. в качестве компенсации ущерба. В доход государства обращено оборудование, использовавшееся для совершения преступления, включая сетевые приборы, счетчики электроэнергии и смартфон с программой управления устройством.