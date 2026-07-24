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Двое детей выпали из окон в Семее, один из них скончался

В Семее за один день из окон выпали двое малолетних детей, один из них скончался, другой был доставлен в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.

Источник: Nur.kz

По информации пресс-службы ведомства, за прошедшие сутки в микрорайоне Карагайлы Семея произошли сразу два несчастных случая, связанных с падением малолетних детей из окон.

В первом случае 2-летний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на шестом этаже. От полученных травм малыш скончался на месте происшествия.

Во втором случае из окна второго этажа выпал 3-летний ребенок. Он был госпитализирован и в настоящее время находится под наблюдением врачей.

В связи с произошедшими трагическими случаями сотрудники ДП области Абай незамедлительно усилили профилактическую работу. В вечернее время полицейские объезжали жилые кварталы и через громкоговорители обращались к жителям с призывом не оставлять малолетних детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами.

Особое внимание граждан обращено на то, что москитные сетки создают ложное ощущение безопасности. Они не способны выдержать вес ребенка и не защищают от падения.

Стражи порядка призвали родителей и законных представителей соблюдать элементарные меры безопасности:

— не оставлять малолетних детей без присмотра;

— не размещать возле окон мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник;

— устанавливать специальные блокираторы или ограничители открывания окон;

— помнить, что даже несколько секунд без внимания могут привести к непоправимой трагедии.