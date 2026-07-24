Хакер из Новосибирской области создал вирус и зарабатывал до 500 тысяч рублей в день

Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
По данным следствия, 20-летний житель Тогучинского района создал вредоносное ПО и через чат-бота в мессенджере рассылал его на случайные номера телефонов. Жертвам приходило короткое сообщение со ссылкой. После перехода по ней операционная система смартфона поражалась вирусом, и злоумышленник получал доступ к личным кабинетам в госсервисах и онлайн-банках. Вирус также автоматически пересылался всем контактам потерпевшего.
Получив доступ, хакеры оформляли на имя граждан кредиты, похищали деньги со счетов и совершали онлайн-покупки дорогостоящей техники. Впоследствии товары продавали. Ежедневный доход создателя вируса составлял от 100 до 500 тысяч рублей, часть он передавал сообщникам.
В феврале полиция задержала предполагаемого организатора. Позже установили и задержали еще троих жителей Новосибирской области в возрасте от 19 до 23 лет.
В настоящее время в одном производстве соединены 25 уголовных дел по статьям о краже, мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации. Организатор и один из участников заключены под стражу, еще двое находятся под домашним арестом.