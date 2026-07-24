Хакер из Новосибирской области создал вирус и зарабатывал до 500 тысяч рублей в день

По данным следствия, 20-летний житель Тогучинского района создал вредоносное ПО и через чат-бота в мессенджере рассылал его на случайные номера телефонов. Жертвам приходило короткое сообщение со ссылкой. После перехода по ней операционная система смартфона поражалась вирусом, и злоумышленник получал доступ к личным кабинетам в госсервисах и онлайн-банках. Вирус также автоматически пересылался всем контактам потерпевшего.