Жителей Новосибирской области оштрафовали за продажу контрафактных сигарет на 9 млн рублей

Как сообщили в сообществе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области», Александр и Галина Антошкины в 2025 году организовали схему сбыта контрафактных сигарет. По данным следствия, они закупали нелегальную продукцию в Новосибирске, после чего перевозили ее в Купино и хранили в гараже и на складе магазина для дальнейшей продажи.