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Жителей Новосибирской области оштрафовали за продажу контрафактных сигарет на 9 млн рублей

Купинский районный суд вынес приговор двум жителям Новосибирской области, которых признали виновными в незаконном обороте немаркированной табачной продукции в особо крупном размере.

Как сообщили в сообществе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области», Александр и Галина Антошкины в 2025 году организовали схему сбыта контрафактных сигарет. По данным следствия, они закупали нелегальную продукцию в Новосибирске, после чего перевозили ее в Купино и хранили в гараже и на складе магазина для дальнейшей продажи.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ 29 апреля 2025 года. Во время операции у фигурантов обнаружили и изъяли более 68 тысяч пачек сигарет без обязательной маркировки. Стоимость изъятой продукции превысила 9,2 миллиона рублей.

В суде подсудимые признали свою вину и раскаялись. С учетом этих обстоятельств каждому из них назначили наказание в виде штрафа — по 400 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.