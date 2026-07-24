Жителей Новосибирской области оштрафовали за продажу контрафактных сигарет на 9 млн рублей

Как сообщили в сообществе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области», Александр и Галина Антошкины в 2025 году организовали схему сбыта контрафактных сигарет. По данным следствия, они закупали нелегальную продукцию в Новосибирске, после чего перевозили ее в Купино и хранили в гараже и на складе магазина для дальнейшей продажи.
Незаконную деятельность пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ 29 апреля 2025 года. Во время операции у фигурантов обнаружили и изъяли более 68 тысяч пачек сигарет без обязательной маркировки. Стоимость изъятой продукции превысила 9,2 миллиона рублей.
В суде подсудимые признали свою вину и раскаялись. С учетом этих обстоятельств каждому из них назначили наказание в виде штрафа — по 400 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.