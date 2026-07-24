Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД Беларуси опубликовало видео момента опрокидывания МАЗ с военными

В сети появился момент жесткого опрокидывания МАЗ с военными под Осиповичами.

Источник: Комсомольская правда

МВД опубликовало видео с моментом жесткого опрокидывания военного МАЗа на автодороге направлением Осиповичи — Барановичи.

Здесь мы подробнее писали о том, что МАЗ с военными опрокинулся в Беларуси — срочник и сержант погибли, 14 человек в больнице.

Жесткая авария произошла около 08.00 24 июля. В МВД сообщили, что за рулем МАЗа находился 20-летний водитель. На опубликованном видео видно, как на закруглении дороги на скорости грузовик опрокидывается.

На видео попали кадры, на которых МАЗ на перекрестке на скорости уходит в неуправляемый занос. Грузовик сильно накренивается вправо, левые колеса в этот момент открываются от земли и происходит опрокидывание. Сначала МАЗ падает на правую сторону, несколько метров его по инерции в таком положении протягивает по асфальту. Потом грузовик еще раз переворачивается, плашмя ложась верхними частями кабины и прицепа на асфальт.

По факту ДТП Следственный комитет возбудил уголовное дело, идет следствие.

Также мы писали, что СК расследует гибель военных в жестком ДТП с МАЗ под Осиповичами.