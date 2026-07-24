МВД Беларуси опубликовало видео момента опрокидывания МАЗ с военными

МВД опубликовало видео с моментом жесткого опрокидывания военного МАЗа на автодороге направлением Осиповичи — Барановичи.
Здесь мы подробнее писали о том, что МАЗ с военными опрокинулся в Беларуси — срочник и сержант погибли, 14 человек в больнице.
Жесткая авария произошла около 08.00 24 июля. В МВД сообщили, что за рулем МАЗа находился 20-летний водитель. На опубликованном видео видно, как на закруглении дороги на скорости грузовик опрокидывается.
На видео попали кадры, на которых МАЗ на перекрестке на скорости уходит в неуправляемый занос. Грузовик сильно накренивается вправо, левые колеса в этот момент открываются от земли и происходит опрокидывание. Сначала МАЗ падает на правую сторону, несколько метров его по инерции в таком положении протягивает по асфальту. Потом грузовик еще раз переворачивается, плашмя ложась верхними частями кабины и прицепа на асфальт.
По факту ДТП Следственный комитет возбудил уголовное дело, идет следствие.
Также мы писали, что СК расследует гибель военных в жестком ДТП с МАЗ под Осиповичами.