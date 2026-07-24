МВД Беларуси опубликовало видео момента опрокидывания МАЗ с военными

На видео попали кадры, на которых МАЗ на перекрестке на скорости уходит в неуправляемый занос. Грузовик сильно накренивается вправо, левые колеса в этот момент открываются от земли и происходит опрокидывание. Сначала МАЗ падает на правую сторону, несколько метров его по инерции в таком положении протягивает по асфальту. Потом грузовик еще раз переворачивается, плашмя ложась верхними частями кабины и прицепа на асфальт.