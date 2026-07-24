В Краснодаре осужден мошенник, похитивший у участника СВО более 2 млн рублей

Затем подсудимый, зная о долгах потерпевшего, предложил ему заключить контракт с Минобороны, пообещав, что благодаря знакомствам в Москве он не попадет в зону боевых действий. Потерпевший заключил контракт, отправился в зону специальной военной операции и передал подсудимому доступ к своему онлайн-банку. В результате этого с его счета было похищено почти 2 млн руб. под предлогом передачи указанных денежных средств третьим лицам для перевода потерпевшего в военный штаб в Москве. Отмечается, что похищенными деньгами фигурант распорядился по своему усмотрению.