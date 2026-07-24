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В Новосибирске девушку приговорили к 3 годам колонии из-за совращения несовершеннолетней

В Новосибирске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении девушки, обвиняемой в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщили в управлении судебного департамента региона.

Источник: Сиб.фм

По версии следствия, фигурантка совершила противоправные действия в отношении девочки, которая не достигла 16-летнего возраста. Ей предъявили обвинения по частям 2 и 3 статьи 134, а также части 2 статьи 135 УК РФ.

При рассмотрении дела суд учел совокупность совершенных преступлений и назначил наказание путем частичного сложения сроков. В итоге девушке назначили 3 года 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор был вынесен несколько дней назад. Дополнительные подробности уголовного дела в управлении судебного департамента региона не раскрыли.