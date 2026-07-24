Телефонные аферисты украли у приморцев более 1 млрд рублей за полгода

С начала года от действий дистанционных мошенников пострадали 2026 жителей Приморского края. Чаще всего жертвами становятся граждане в возрасте от 30 до 49 лет. В добровольном порядке потерпевшим возмещено 5 млн 363 тысячи рублей, изъято имущества и ценностей на 1 млн 782 тысячи рублей. Для обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество подозреваемых и обвиняемых на сумму 5 млн 519 тысяч рублей.