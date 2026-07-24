Телефонные аферисты украли у приморцев более 1 млрд рублей за полгода

Жители Приморского края с начала 2026 года потеряли более 1 миллиарда 42 миллионов рублей из-за дистанционных мошенников. При этом общее количество IT-преступлений общеуголовной направленности сократилось с 4285 до 2668 по сравнению с первым полугодием прошлого года. Однако ущерб остаётся колоссальным, а злоумышленники продолжают активно использовать методы социальной инженерии. Такую статистику обнародовала пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«Наиболее распространенной схемой обмана остаются звонки неизвестных лиц, убеждающих граждан перевести деньги на так называемый “безопасный счет”. На их долю приходится 20,9% всех зарегистрированных сообщений о мошенничествах», — говорится в сводке полиции.
Почти столько же преступлений совершается при покупке и продаже товаров или оказании услуг через интернет и соцсети — 19,9%. По-прежнему актуальны схемы «родственник попал в беду» с участием курьеров (13,1%), мошенничества с незаконным использованием банковских карт (11%), а также предложения о «выгодных инвестициях» и дополнительном заработке (9,3%).
С начала года от действий дистанционных мошенников пострадали 2026 жителей Приморского края. Чаще всего жертвами становятся граждане в возрасте от 30 до 49 лет. В добровольном порядке потерпевшим возмещено 5 млн 363 тысячи рублей, изъято имущества и ценностей на 1 млн 782 тысячи рублей. Для обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество подозреваемых и обвиняемых на сумму 5 млн 519 тысяч рублей.
Напомним, прокуратура добилась взыскания более 1,1 млн рублей с жителя Ставропольского края, банковский счёт которого использовался при хищении денег у жителя Партизанского округа Приморья.