Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленинградской области арестовали подростка за поджоги на АЗС

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 июл — РИА Новости. Девятиклассника заключили под стражу за поджоги АЗС в Ленобласти, он обвиняется в совершении двух терактов, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Источник: Sputnik

«Выборгским городским судом Ленинградской области удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего уроженца Санкт-Петербурга, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205 (Теракт), ч. 1 ст. 205 (Теракт) УК РФ», — сообщает пресс-служба.

Как следует из постановления следователя, 21 июля девятиклассник совершил поджоги бензоколонок автозаправочных станций на территории Ленинградской области. В пресс-службе судов уточнили, что мера пресечения избрана по 21 сентября включительно.

Ранее Росгвардия сообщала, что, по предварительной информации, подросток действовал под влиянием неустановленного куратора, который связался с ним через мессенджер.