В Ленинградской области арестовали подростка за поджоги на АЗС

«Выборгским городским судом Ленинградской области удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего уроженца Санкт-Петербурга, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205 (Теракт), ч. 1 ст. 205 (Теракт) УК РФ», — сообщает пресс-служба.
Как следует из постановления следователя, 21 июля девятиклассник совершил поджоги бензоколонок автозаправочных станций на территории Ленинградской области. В пресс-службе судов уточнили, что мера пресечения избрана по 21 сентября включительно.
Ранее Росгвардия сообщала, что, по предварительной информации, подросток действовал под влиянием неустановленного куратора, который связался с ним через мессенджер.