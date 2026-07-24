Криминалист заявил, что исчезнувшие Усольцевы могли сбежать в США

Криминалист Михаил Игнатов убежден, что бесследно исчезнувшая семья Усольцевых жива, а их исчезновение — это тщательно спланированная операция прикрытия. Об этом он заявил в комментарии для aif.ru.
«Тот факт, что ничего не нашли, позволяет думать о том, что их там и не было. Я склоняюсь к тому, что все-таки никто их не убивал, что они скрылись сами», — сказал эксперт.
По его словам, в любой деревне или небольшом российском городке их бы опознали и сообщили в полицию.
«Скорее всего, они пересекли границу нелегально или по поддельным документам и сейчас живут в предгорье Анд. Скорее всего, они в США», — считает Игнатов.
Напомним, что Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной пропали под Красноярском 25 сентября прошлого года, когда отправились в поход к горе Буратинка, и с тех пор о них ничего не известно.
Выдвигались различные версии исчезновения семьи, однако Следственный комитет считает единственной наиболее вероятной причиной пропажи несчастный случай.
Ранее aif.ru подсчитал, что Усольцев «в последние несколько лет» более 75 раз пересекал границу России воздушным путем, что во много раз больше среднестатистического числа зарубежных поездок. При этом издание обратило внимание на его попутчиков.
Так, по данным издания, Усольцев три раза летал в Турцию и Вьетнам с 58-летней сотрудницей прокуратуры одного из ЗАТО Красноярского края и ее 30-летней дочерью. Во Вьетнам и Таиланд три раза Усольцев летал с 63-летней судьей Красноярского краевого суда. Столько же раз и в те же страны Сергей летал вместе с 73-летней доцентом одной из кафедр Сибирского Федерального университета, а также с 71-летней физиотерапевтом Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН.