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Нижегородка перевела на «безопасный счет» свыше 5 млн рублей

Женщина поверила, что ее деньги в опасности.

Перевод на «безопасный счет» оставил пенсионерку из Павловского муниципального округа без пяти миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

61-летней пенсионерке поступил звонок от неизвестного, который назвался сотрудником Росфинмониторинга. Злоумышленник убедил женщину, что ей необходимо перечислить имеющиеся деньги на так называемый «безопасный счет».

В итоге доверчивая жительница Павловского округа перевела мошенникам 5 миллионов 174 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемых ищут.

Напомним, что нижегородская студентка перевела мошенникам более 660 тысяч рублей.