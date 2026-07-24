Нижегородка перевела на «безопасный счет» свыше 5 млн рублей

Перевод на «безопасный счет» оставил пенсионерку из Павловского муниципального округа без пяти миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
61-летней пенсионерке поступил звонок от неизвестного, который назвался сотрудником Росфинмониторинга. Злоумышленник убедил женщину, что ей необходимо перечислить имеющиеся деньги на так называемый «безопасный счет».
В итоге доверчивая жительница Павловского округа перевела мошенникам 5 миллионов 174 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемых ищут.
Напомним, что нижегородская студентка перевела мошенникам более 660 тысяч рублей.