Пожарные спасли человека из горящего дома в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде произошел пожар в многоквартирном доме на улице Павла Орлова. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Огонь вспыхнул в квартире на первом этаже и охватил имущество на площади 12 квадратных метров. Из-за сильного задымления лестничной клетки с 4 по 9 этаж возникла угроза для жителей верхних уровней. Прибывшие пожарные спасли одного человека и эвакуировали еще четырех жильцов.
На месте происшествия работали 22 специалиста и 6 единиц техники МЧС. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.
Ранее сообщалось, что женщина погибла при пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде.
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