После атаки беспилотников качество воздуха в Петербурге ухудшилось

Утренний налет украинских беспилотников на Петербург и Ленобласть привел к резкому ухудшению экологической обстановки. По данным сервиса AccuWeather, индекс качества воздуха (AQI) достиг 83 пунктов, что соответствует категории «плохой».
Специалисты предупреждают, что такая атмосфера небезопасна для людей с повышенной чувствительностью.
Основными загрязнителями стали мелкодисперсные частицы PM2.5 — их концентрация составляет 25 мкг/м³ («плохой» уровень). Эти частицы способны проникать глубоко в легкие. Также показатель диоксида азота (NO) достиг 60 единиц, что может спровоцировать кашель и респираторные заболевания.
Экологический фон пострадал из-за попадания БПЛА по объектам гражданской инфраструктуры. В результате ударов были повреждены складской комплекс Wildberries в Новосаратовке и логистический центр компании на Московском шоссе в Шушарах.