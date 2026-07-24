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После атаки беспилотников качество воздуха в Петербурге ухудшилось

При появлении затрудненного дыхания или раздражения горла рекомендуется сократить время пребывания на улице.

Источник: Piter.TV

Утренний налет украинских беспилотников на Петербург и Ленобласть привел к резкому ухудшению экологической обстановки. По данным сервиса AccuWeather, индекс качества воздуха (AQI) достиг 83 пунктов, что соответствует категории «плохой».

Специалисты предупреждают, что такая атмосфера небезопасна для людей с повышенной чувствительностью.

Основными загрязнителями стали мелкодисперсные частицы PM2.5 — их концентрация составляет 25 мкг/м³ («плохой» уровень). Эти частицы способны проникать глубоко в легкие. Также показатель диоксида азота (NO) достиг 60 единиц, что может спровоцировать кашель и респираторные заболевания.

Экологический фон пострадал из-за попадания БПЛА по объектам гражданской инфраструктуры. В результате ударов были повреждены складской комплекс Wildberries в Новосаратовке и логистический центр компании на Московском шоссе в Шушарах.

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