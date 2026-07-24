Молодой человек угнал машину и поехал на ней на отдых к Черному морю

Житель Белореченска обратился в полицию и сообщил о пропаже принадлежащего ему автомобиля «ВАЗ‑2109». Машина была припаркована возле дома владельца. После поступления заявления транспортное средство объявили в розыск.
Спустя некоторое время сотрудники ДПС остановили этот автомобиль уже в черноморском городе Туапсе. Подозреваемым оказался 20‑летний житель станицы Черниговской.
Молодой человек пояснил, что ночью проходил мимо дома потерпевшего и обратил внимание на незапертый автомобиль, в замке зажигания которого находился ключ. Воспользовавшись ситуацией, он запустил двигатель и отправился на чужой машине в сторону побережья — хотел погулять у моря.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Кроме того, в ходе разбирательства выяснилось, что молодой человек причастен к хищению топлива из припаркованных автомобилей в Туапсе. За эти действия он привлечен к административной ответственности по статье о мелком хищении.
Ранее «РГ» писала, что в Краснодаре мужчина прокатился на капоте авто из‑за ссоры с женой. Инцидент случился на улице Черкасской: 50‑летняя женщина везла супруга на капоте Solaris. Когда эмоции улеглись, мужчина слез, но нарушение уже зафиксировали сотрудники ГИБДД.