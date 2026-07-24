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Молодой человек угнал машину и поехал на ней на отдых к Черному морю

Кубанская полиция задержала угонщика авто за несколько десятков километров от места преступления. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Житель Белореченска обратился в полицию и сообщил о пропаже принадлежащего ему автомобиля «ВАЗ‑2109». Машина была припаркована возле дома владельца. После поступления заявления транспортное средство объявили в розыск.

Спустя некоторое время сотрудники ДПС остановили этот автомобиль уже в черноморском городе Туапсе. Подозреваемым оказался 20‑летний житель станицы Черниговской.

Молодой человек пояснил, что ночью проходил мимо дома потерпевшего и обратил внимание на незапертый автомобиль, в замке зажигания которого находился ключ. Воспользовавшись ситуацией, он запустил двигатель и отправился на чужой машине в сторону побережья — хотел погулять у моря.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, в ходе разбирательства выяснилось, что молодой человек причастен к хищению топлива из припаркованных автомобилей в Туапсе. За эти действия он привлечен к административной ответственности по статье о мелком хищении.

Ранее «РГ» писала, что в Краснодаре мужчина прокатился на капоте авто из‑за ссоры с женой. Инцидент случился на улице Черкасской: 50‑летняя женщина везла супруга на капоте Solaris. Когда эмоции улеглись, мужчина слез, но нарушение уже зафиксировали сотрудники ГИБДД.

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