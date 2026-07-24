Нижегородца спасли из горящей квартиры на улице Павла Орлова

В Нижнем Новгороде пожарные спасли человека из горящей квартиры. Происшествие случилось в жилом доме на улице Павла Орлова, рассказали в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Возгорание произошло в квартире на первом этаже. Из-за сильного задымления на лестничной площадке с 4 по 9 этаж возникла угроза для жителей верхних этажей. Пожарные МЧС России спасли одного жильца и эвакуировали четырех жильцов.
Огонь раскинулся по площади 12 квадратных метров. Его тушили 22 спасателя при помощи шести единиц техники.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное курение.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородка погибла на пожаре в многоквартирном доме.
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